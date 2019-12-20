مروان بصاص: الاتحاد يمتلك 3 من أسوأ الأجانب في تاريخه

أكد قائد اتحاد جدة السابق مروان بصاص أن فريقه يسير إلى الهاوية بوجود لاعبيه الأجانب الحاليين والذي لم يقدموا أي اضافة فنية، مشيراً الى أن رئيس النادي أنمار الحائلي يتحمّل بقاءهم.

وقال بصاص لـ"العربية.نت": "الجميع يتحدث عن وجود مشاكل إدارية في الاتحاد تسببت بانهيار الفريق ولكن المشكلة من وجهة نظري فنية بحتة تتمثل بلاعبيه الأجانب والذي يقدمون مستويات متواضعة وخاصة الصربي ألكسندر بريوفيتش، فهل من المعقول إحضار لاعب بـ50 مليون ريال بينما الواقع وبناءً على مستواه عقده من المفترض أن لا يتجاوز 500 ألف ريال".

وأضاف: " كان يجب على رئيس الاتحاد الحالي أن يغير اللاعبين الأجانب ويحضر لاعبين أفضل منهم ولكن للأسف حصل العكس حيث أبقوا على لاعبين لم يقدموا أي إضافة مثل المدافع المغربي مروان داكوستا ومواطنه كريم الأحمدي وبريوفيتش".

وأكد بصاص بأن الإدارة الحالية والسابقة ارتكبت أخطاء كبيرة بإقالة المدربين، وقال: "الإدارة الحالية والسابقة أعادت نفس الخطأ بإقالة المدربين خاصة وأن المشكلة فنية بحتة وتتمثل باللاعبين الأجانب فقط والذين حضروا إبان رئاسة نواف المقيرن، فالاتحاد أحضر المدرب الكبير بيليتش والذي لديه تاريخ كبير وتمت إقالته وتعاقد مع سييرا وتمت إقالته هل من المعقول أن المشكلة من المدربين".

وتابع: "هل سييرا أو بيليتش هم من أحضروا مروان دا كوستا أو كريم الأحمدي أو بريوفيتش، المدربون حضروا وهؤلاء الأجانب موجودين، وهم المتسببين بما يحدث للفريق نظراً لمستوياتهم المتواضعة جداً".

وانتقد بصاص بشدة قرار الإدارة بإبعاد الإيفواري سانوغو واللاعب غاري رودريغيز، وقال: هل من المنطق أن يبعد سانوغو ورودريغيز ورودريغيز مقابل بقاء داكوستا والأحمدي وبريوفيتش بصراحة هذه الأخطاء كلفت الاتحاد كثيراً، واستمرارهم سيسير بالاتحاد إلى الهاوية لأنهم ومن وجهة نظري أسوأ محترفين أجانب لعبوا لنادي الاتحاد، بصراحة هذه الأخطاء كلفت الاتحاد كثيراً، واستمرارهم سيسير بالنادي إلى الهاوية، وحتى لو عجزت الإدارة في التخلص منهم يجب على الأقل أن لا يشاركوا نهائياً ويلعب مكانهم من اللاعبين الشبّان أبناء النادي خاصة أنهم يحتاجون إلى الفرصة فقط".

وأشار قائد الاتحاد السابق إلى أن فريقه يحتاج بعض الأمور ليتجاوز مشاكله وزاد: عودة الاتحاد ليست صعبة فقط أبعد اللاعبين الأجانب الحاليين وتعاقد مع لاعبين يحتاجهم الفريق ولا يهم الأسماء ويحتاج تكاتف أبناءه وأعضاء شرفه".

وزاد: "الاتحاد يحتاج مدافع قائد قوي وصانع لعب ومحور ورأس حربة بجانب رومارينيو الذي يعتبر الأفضل منهم ويجب عدم التركيز على الأسماء الكبيرة فالمستوى أهم بكثير حتى لو لم يكن لاعب معروف مثل المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة والأسترالي كريغ غودوين وأيضاً مثل الكاميروني توامبا مهاجم التعاون".

وتمنى بصاص من مدرب الفريق أن يمنح الفرصة للاعبين الشبان قبل الفترة الشتوية، وقال: في الاتحاد لاعبون مميزون مثل طارق عبدالله والذي يعتبر موهبه كبيرة ولكن المشكلة أنه يلعب في غير مركزه فهو لاعب وسط ومحور وليس ظهير أيمن وعبدالعزيز العرياني وخالد السميري وزياد الصحفي، لكن بقاء الأجانب في التشكيلة يعني تفاقم المشكلة"