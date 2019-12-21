مونتيري ثالثاً في مونديال الأندية.. والهلال رابعاً

اكتفى الهلال بالمركز الرابع عقب خسارته أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح 4-3، في المواجهة التي انتهت 2-2 في شوطيها الأصليين واحتضنها ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس العالم للأندية.

وقدّم الهلال أداءً جيداً في الشوط الأول حيث سنحت له فرصة مبكرة لمهاجمه السوري عمر خربين الذي تلقى عرضية مميزة من زميله محمد البريك إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 35 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه في شباك فريق مونتيري المكسيكي.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي اداوردو الذي تلقى عرضية مميزة من زميله محمد البريك ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الهلال هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر خربين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله ياسر الشهراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المكسيكي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فرض مونتيري سيطرته وكثف هجومه بحثاً عن هدف التعادل وتحقق له مراده عند الدقيقة 55 حينما تمكن لاعبه آرتورو غونزاليس من هز شباك الهلال بعد تلقيه تمريرة من زميله جوناثان ليضع الكرة في مرمى الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل مونتيري هجومه ونجح لاعبه ماكسميليانو ميزا بتسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله آنغيل زالديفار ليسدد الكرة في شباك الهلال.

وحاول الهلال العودة للمباراة وأهدر لاعبه السوري عمر خربين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الايطالي جوفينكو إلا أن تسديدته كانت ضعيفة لتصل بسهولة للحارس مارسيليو باروفيرو.

وتحسن أداء الهلال هجومياً خاصة بعد دخول المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز والذي نجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 66 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ادواردو برأسه في شباك مونتيري.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس باروفيرو الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الهلال هجومه وكاد مهاجمه غوميز أن يسجل الهدف الثالث حينما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، لتتحول الى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز مونتيري 4-3 حيث سجّل للهلال غوميز وجوفينكو والكوري هيون سو وأهدر اللاعبان ادواردو ومحمد كنّو ركلتي ترجيح.