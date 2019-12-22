الشباب يسعى لتضميد جراحه المحلية أمام الشرطة العراقي

يسعى الشباب السعودي لتضميد جراحه المحلية حينما يستضيف نظيره الشرطة العراقي على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال.

ويعيش الشباب أوضاعاً فنية سيئة بسبب سوء النتائج الذي لازمه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وخروجه المبكر من كأس الملك أمام الشعلة "درجة أولى".

ولم يعرف الشباب طعم الفوز في آخر 4 مباريات التي لعبها في الدوري السعودي والتي خسرها جميعاً أمام التعاون والفيحاء والرائد وأبها.

ويأمل الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب أن يعيد فريقه للانتصارات لاسيما وأن البطولة العربية أصبحت هدفاً رئيسياً للفريق عقب خروجه من كأس الملك بالإضافة إلى تضاؤل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

وبدأ الإسباني غارسيا مشواره مع الشباب في مباراة أبها الماضية والتي خسرها بثنائية نظيفة وعانى فيها المدرب عقب طرد اثنين من لاعبيه أثناء المباراة.

ووصل الشباب إلى هذا الدور بعدما تخطى عقبة شبيبة الساورة الجزائري في دور 32، وأقصى شباب الأردن في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يأمل الشرطة في أن يقتنص نقطة على الأقل من معقل الشباب قبل لقاء الرد الذي سيقام يوم 20 من شهر يناير المقبل.

ووصل الشرطة إلى هذا الدور بعد إقصائه الكويت الكويتي في الدور 32، وتخطى عقبة إف سي نواذيبو الموريتاني في الدور ثمن النهائي.