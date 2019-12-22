ندياي: الشباب يحتاج إلى الفوز على الشرطة

أكد السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب السعودي حاجة فريقه إلى الفوز على الشرطة العراقي في البطولة العربية، وذلك لتعويض الجماهير عن تراجع نتائج فريقه في المسابقات المحلية مؤخراً.

ويلتقي الشباب يوم الاثنين مع ضيفه الشرطة العراقي في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأبطال.

وقال ندياي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: المباراة مهمة بالنسبة لنا، خصوصاً عقب الخسارة الأخيرة أمام أبها في مسابقة الدوري، ولابد من الفوز لإسعاد الجماهير وتعويضهم عن سوء النتائج في الفترات الأخيرة.

وزاد: هناك 4 مباريات فقط تفصلنا عن كأس البطولة العربية، وكوننا نلعب في الرياض بين أرضنا وجماهيرنا فهذا أمر يدفعنا إلى تقديم المزيد.

وحول مدربه الجديد لويس غارسيا، أجاب: مدرب كبير ويملك خبرة واسعة في الدوري الإسباني وقادر على إعادة الشباب إلى مكانه الطبيعي، لكنه يحتاج إلى الوقت فقط.