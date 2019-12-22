"الرابطة" تبحث أوجه التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي

استقبل مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد 2019، لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبحث آل معمر ودي سيرفو أوجه التعاون المستقبلي بين الرابطتين السعودية والإيطالية وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة المباريات، إلى جانب الاستفادة من تجربة رابطة الدوري الإيطالي في التسويق وتطوير بيئة الملاعب.

واطلع دي سيرفو على عرض مرئي حول أعمال ومهام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تضمن الجوانب المالية والتسويقية للدوري السعودي، إلى جانب أبرز التنظيمات والتقنيات التي تطبقها الرابطة في مسابقتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وآلية إدارة المباريات والتي تواكب تعليمات وأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.