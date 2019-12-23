الشباب يكتسح الشرطة العراقي ويضع قدماً في نصف النهائي

وضع الشباب السعودي قدماً في الدور نصف النهائي بعدما اكتسح ضيفه الشرطة العراقي 6-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، يوم الاثنين.

ولم يجد الشباب أي صعوبة في اكتساح ضيفه حيث انتظر 6 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه الكولومبي دانيلو آسبريلا من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الجزائري جمال بلعمري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبعد الهدف الأول بدقيقتين تمكن الكولومبي آسبريلا من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي سيبا بقدمه في شباك الضيوف. وواصل الشباب هجومه ونجح لاعبه البرازيلي سيبا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالمجيد الصليهم.

وعند الدقيقة 21 تمكن الأرجنتيني كريستيان غوانكا من تسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله محمد سالم برأسه في شباك الشرطة العراقي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن الكولومبي آسبريلا مهاجم الشباب من تسجيل الهدف الخامس لفريقه والشخصي الثالث.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته ونجح لاعبه البرازيلي بتسجيل الهدف السادس لفريقه عند الدقيقة 72 بعدما استغل خطأ حارس الشرطة في إبعاد الكرة ليضعها في الشباك الخالية.

وعند الدقيقة 76 اضطر الشباب لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي سيبا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسيقام لقاء الإياب في العاصمة البحرينية المنامة منتصف شهر يناير المقبل.