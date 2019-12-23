النصر يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك في ثمن نهائي كأس الملك

سيكون النصر مرشحاً فوق العادة للوصول للدور ربع النهائي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الثلاثاء.

ويتطلع النصر لمواصلة أدائه المميز بعدما فاز على التعاون والعدالة ليتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة.

ومن المتوقع أن يريح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بعض عناصره الأساسية كونه لديه مواجهة مهمة يوم السبت المقبل أمام مضيفه الفيحاء في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لغياب اللاعبين عبدالرحمن العبيد وعبدالفتاح آدم لعدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

ووصل النصر إلى هذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه عفيف "درجة ثانية" 5-1، وتخطى ضيفه البكيرية "درجة أولى" 4-1.

وفي المقابل يبحث ضمك عن تكرار إنجازه الذي حققه عام 84 حينما أقصى النصر من كأس الملك بفوزه 2-1 حينما كان ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وعانى ضمك في موسمه الأول في دوري كأس محمد بن سلمان من سوء النتائج حيث يقبع في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

والتقى ضمك أمام النصر في افتتاح مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وخسر المواجهة بثنائية نظيفة والتي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.