الهلال يعاود تدريباته ويعلن عن إصابة البرازيلي إدواردو

أعلن نادي الهلال، يوم الاثنين، عن إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول بتمزق في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع.

وذكر النادي في حسابه الرسمي على "تويتر" أن إدواردو سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع.

وعاود الفريق تدريباته، يوم الاثنين، بعدما اختتم مشاركته في كأس العالم للأندية، وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمام مونتيري المكسيكي مرانا استرجاعيا، بينما أجرى بقية اللاعبين تدريبا اعتياديا تركز على الجانب الفني.

وواصل سلمان الفرج برنامجه العلاجي، وتقرر أن يجري الهلال مرانا مغلقا يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الحزم يوم الخميس المقبل.