أهلي جدة يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية

وجه نادي أهلي جدة، يوم الثلاثاء، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الاثنين المقبل.

وقال في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": وجه مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الصائغ الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

وتولى أحمد الصائغ رئاسة أهلي جدة عن طريق التزكية في الصيف الماضي لمدة 4 سنوات.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة خلف النصر المتصدر بـ 26 نقطة.