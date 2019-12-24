حمدالله يحبط مفاجأة ضمك ويقود النصر للدور ربع النهائي

قاد المغربي عبدالزراق حمدالله مهاجم النصر فريقه إلى تخطي عقبة ضمك في المواجهة التي انتهت 4-2، واحتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة حيث فرض النصر سيطرته على المباراة في حين اعتمد ضمك إغلاق مناطقه الدفاعية ومباغتة ضيفه بالهجمات المرتدة.

ووجد النصر صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ضمك وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه النيجيري أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 37 تمكن ضمك من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه مازن أبوشرارة الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الغيني زيزينيو ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس الأسترالي براد جونز.

وعند الدقيقة 44 تمكن مهاجم ضمك مازن أبوشرارة من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله حمد الجيزاني برأسه لتستقر في شباك النصر.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف النصر الأول عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله سلطان الغنّام.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس خالد شراحيلي.

وعند الدقيقة 67 ازدادت صعوبة المباراة على ضمك بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعبه البديل مهنّد النجعي لمخاشنته البرازيلي بيتروس لاعب النصر.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البديل يحيى الشهري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 76 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، وأتبعه بالهدف الرابع والثالث له عند الدقيقة 84 بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو ليسدد الكرة لتصطدم بالحارس خالد شراحيلي وتستقر في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 4-2.