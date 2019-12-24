يحيى الشهري: "الطرد" سهل مهمة النصر في مباراة ضمك

اعترف يحيى الشهري صانع ألعاب النصر أن فريقه استفاد من طرد لاعب ضمك في الشوط الثاني من مباراة ثمن نهائي كأس الملك والتي فاز بها النصر 4-2 يوم الثلاثاء.

وقلب النصر خسارته بهدفين أمام ضمك إلى فوز 4-2 في مباراة شهدت ركلتي جزاء للنصر وطرد للاعب ضمك مهند النجعي.

وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: الأهم في مباريات الكؤوس هو الفوز، صحيح أن الشوط الأول لم نكن بمستوانا، لكن استعدنا قوتنا في الشوط الثاني، واستفدنا من طرد لاعب ضمك في منتصف الشوط الثاني.

وفي المقابل، قال زميله عبدالله مادو: مباراة ضمك كانت من أصعب المباريات التي خضناها خلال الموسم الحالي، عانينا من قلة التركيز في الشوط الأول لكن عدنا بشكل جيد في الشوط الثاني.

وحول هدفي ضمك، أجاب: سنحت لمازن أبو شرارة مهاجم ضمك فرصتين وسجلهما، وسنحاول تعديل ذلك في المباريات المقبلة.