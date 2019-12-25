الهلال يعود إلى منافسات الدوري ويواجه الحزم "المتعثر"

يتطلع الهلال لملاحقة غريمه التقليدي النصر حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، في مباراته الأولى بعد عودته من كأس العالم للأندية، في حين يبحث الرائد عن مواصلة انطلاقته، حينما يستضيف العدالة الجريح، في افتتاح المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وفي الرس يخوض الهلال لقاءه الأول حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي احتل فيها المركز الرابع واختتمت الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية. ويتطلع الهلال لحصد الثلاث نقاط لملاحقة غريمه التقليدي النصر متصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، قبل خوضه مبارياته المؤجلة والتي ستكون أمام العدالة وأهلي جدة والفيصلي.

ولم يخض الهلال أي لقاء في الدوري منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي والتي كانت أمام الفتح وانتهت بالتعادل 3-3، ليتفرغ للنهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني، والذي توج به بعد غياب طويل عن البطولات الآسيوية.

ويواجه الروماني رزافان لوشيسكو أزمةً كبيرة تتمثل في الإصابات التي لحقت بعدد من عناصره الأساسية، حيث تأكد غياب اللاعب سالم الدوسري وزميله البرازيلي كارلوس إدواردو لينضما إلى اللاعب سلمان الفرج الذي غاب عن المونديال.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 20 وبفارق 6 نقاط أمام النصر ولديه 3 مباريات مؤجلة أمام العدالة وأهلي جدة والفيصلي ستلعب خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي المقابل يبحث الحزم عن مواصلة تألقه أمام الفرق الجماهيرية هذا الموسم، حيث نجح بالفوز على النصر وقطبي جدة الأهلي والاتحاد.

وقدّم الحزم أداءً مميزاً في بداية الدوري إلا أن مسيرته الناجحة توقفت في آخر 3 مباريات له حينما خسر من الرائد وأبها والفتح ليتراجع الى المركز 11 برصيد 14 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يخوض الرائد اختباراً جديداً حينما يستضيف العدالة الجريح.

وقدّم الرائد أداءً مميزاً في المراحل الثلاث السابقة والتي حقق فيها العلامة الكاملة بفوزه على الحزم والشباب والاتفاق ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وفي المقابل يسعى العدالة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث أصبح الفريق مهدداً بشكل كبير في ظل الخسائر التي مني في المراحل السابقة.

ولم يعرف العدالة طعم الفوز في المراحل السبع الماضية حيث تلقى 6 خسائر مقابل تعادل وحيد كان أمام الحزم ليتراجع إلى المركز 14 برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن ضمك متذيل الترتيب.