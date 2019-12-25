بريوفيتش مع الاتحاد.. الهدف بـ 400 ألف يورو

بات ألكسندر بريوفيتش على مشارف مغادرة اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسب التقارير الصحافية، بعدما فشل في وضع بصمته مع الفريق خلال عام كامل ارتدى فيه قميص الفريق الذي يتواجد في مركز حرج بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 في الدوري، ويبعد عن صاحب المركز الأخير ضمك بفارق 5 نقاط.

وانضم الدولي الصربي إلى فريق الاتحاد في 10 يناير 2019 قادما من باوك اليوناني، وعقدت عليه الآمال في الموسم الماضي، خاصة، ويعتبر من أغلى لاعبي الفريق، إذ تبلغ قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير 6 ملايين يورو.

وعلى الرغم من نجاحات اتحاد جدة في تحقيق أهدافه الرئيسية بالبقاء في دوري المحترفين، ووصوله إلى نهائي كأس الملك، إذ خسر اللقب أمام التعاون، في الموسم الماضي، إلا أن بريوفيتش لم يقدم المستوى الذي كان منتظرا منه طيلة 2019.

إذ شارك في 11 مباراة في مسابقة الدوري بالموسم الماضي من أصل 15 لقاء، ولعب 7 مواجهات بشكل كامل، وسجل 7 أهداف وصنع واحدا، وفي كأس الملك لعب 4 مباريات وأحرز 4 أهداف وصنع هدفا، ولعب مباراتين بشكل كامل.

وازدادت الضغوطات على صاحب الـ "29 عاما" في الموسم الحالي الذي كان سيئا بالنسبة للاعب، إذ لم يسجل إلا هدفا واحدا من 9 مباريات لعبها مع الاتحاد في الدوري من أصل 12 لقاء للفريق، لكنه تمكن من صناعة هدفين، إلا أن الأرقام تشير إلى أنه لم يلعب سوى 3 مباريات بشكل كامل، كما شارك في مباراتي كأس الملك وسجل هدفا، وفي البطولة العربية لعب 4 مباريات ولديه في رصيده هدفين.

وبشكل عام تواجد الدولي الصربي مع فريقه في 30 لقاء خلال 2019، ولم يتم ضمه إلى قائمة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، ولم يسجل أمام الأندية الكبيرة في المسابقات المحلية، إلا على مرمى النصر هدفين في الدوري وآخر بكأس الملك والأهداف الثلاثة كانت في الموسم الماضي.

وبالنظر إلى قيمته السوقية في "ترانسفير ماركت" التي تبلغ 6 مليون يورو، فإن قيمة كل هدف أحرزه للاتحاد من الـ "15 هدفا"، تبلغ 400 ألف يورو، ويعد أغلى لاعب حاليا في صفوف فريقه والتاسع على مستوى لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والـ 24 بالنسبة للاعبي صربيا.

وتسبب تدهور مستوى ألكسندر بريوفيتش بإبعاده من صفوف منتخب بلاده في الفترة الماضية، إذ لم يتم ضمه في آخر 6 مباريات سواء في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 أو المواجهات الودية، علما بأنه كان من أهم عناصر خط الهجوم وتواجد في كأس العالم الماضي في روسيا 2018.

وتواجد المهاجم الصربي تواجد قائمة "ترانسفير ماركت" لأغلى 60 صفقة أبرمت في فترة الانتقالات الشتوية في 2019، إذ حل في المركز الـ 57 عالميا.