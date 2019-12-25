رئيس ضمك: "جزائية" النصر مشكوك في صحتها

كشف صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، أن مدرب الفريق عمل على إتاحة الفرصة للاعبين الشباب أمام النصر نظرا للإصابات والغيابات، ولفت إلى أن ضربة الجزاء الأولى مشكوك في صحتها، ورأى أن الطرد أثر على موازين اللقاء.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كان بإمكاننا التأهل لكن الطرد قلب موازين اللعب، واللعب أمام النصر كان يمثل حافزا للاعبين، وقدمنا مباريات جميلة في الموسم الحالي، لكن النتائج لم تكن جيدة.

وأضاف: المدرب ركز على منح الفرصة للاعبين الشباب أمام النصر وشاركنا بلاعبين أجنبيين اثنين فقط وأراد المدرب إراحة البقية، والطرد لم يكن مستحقا، لكن المكاسب في المباراة كبيرة.

وواصل: أحاول أن أتحاشى انتقاد الحكام لأنهم جزء من اللعبة، لكن كان يجب إنهاء المباراة قبل احتساب ركلة الجزاء الأولى، والطرد أثر على مجريات المباراة، وملاحظتنا على تمديد الوقت الإضافي والطرد، لأنه كان على الحكم إنهاء المباراة بعد مرور الدقيقتين، وركلة الجزاء الأولى مشكوك فيها، والثانية أعتقد أنها صحيحة بشكل كبير.

وأردف رئيس ضمك: نتعرض للضعط في المباريات، ولدينا ديربي أمام أبها وتعتبر مباراة مهمة و3 نقاط نسعى لتحقيقها، لذلك المدرب أراد منح الفرصة لبعض اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم، بالإضافة إلى معاناتنا من الإصابات.