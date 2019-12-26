الداودي مدافع الرائد: اللاعب المحلي مظلوم في منتخب المغرب

كشف جلال الداودي مدافع الرائد أن الفريق يطمح إلى إنهاء الموسم في الفرق الستة الأولى، ولفت إلى أنه تدرب كثيرا من أجل إجادة تسديد الكرات الثابتة، ورأى أن مواطنه المغربي عبدالرزاق حمدالله يستحق لقب "الجلاد".

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: عبدالرزاق حمدالله يستحق لقب "الجلاد" أكثر مني، لعبنا سوياً في أولمبيك آسفي وأعتبره كأخي الصغير، اللاعب المحلي مظلوم في منتخب المغرب، لكن دائماً يتم تفضيل اللاعب المحترف في أوروبا حتى لو كان في فريق يلعب بالدرجات الدنيا هناك.

وأضاف: نهدف في الرائد إلى إنهاء الموسم في الفرق الستة الأولى، وهذا يعتبر إنجازاً، ولا يمكن الحديث عن تحقيق البطولات في هذا الموسم نظراً للمنافسة الكبيرة في المسابقة.

وحول إجادته للكرات الثابتة، ذكر: تدربت كثيراً على الكرات الثابتة، وأحب أن أشكر الحارس أحمد الرحيلي الذي يبقى معي بعد التمرين للتدرب على تنفيذ الركلات الثابتة، اعتدت على سماع "المدافع الهداف" منذ كنت في الدوري المغربي أنافس المهاجمين، وهذا جاء بمساندة جميع الزملاء في الفريق.

وأردف: كان لدي الكثير من العروض داخل المغرب وخارجه، لكن وكيل أعمالي نصحني بالانتقال إلى الرائد، وأنا محظوظ بهذا الاختيار، ومن حسن الحظ أنني أتيت إلى فريق الرائد، وجدت الفريق كعائلة واحدة، وهذا دافع لتقديم الأفضل خلال الموسم الحالي.