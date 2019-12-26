الوحدة يصطدم بالفيصلي في صراع المقدمة

سيخوض الوحدة اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وسيشهد اللقاء منافسةً قوية بين الفريقين اللذين يقدمان مستوياتٍ مميزة خاصة أنهما لا يبتعدان كثيراً عن النصر المتصدر. ويسعى الوحدة لاستعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام التعاون 2-1 ليترك الوصافة لأهلي جدة الذي اكتسح ضمك 5-1.

ويأمل الوحدة في أن يحقق 3 نقاطٍ ستبقي حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حيث سيتقلص الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى نقطتين مؤقتاً. ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن التعاون الثالث ونقطتين عن أهلي جدة الوصيف، في حين الخسارة قد تعيده إلى المركز الثامن.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته بعدما استعاد توازنه في المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 2-1، عقب الخسارتين اللتين تلقاهما أمام النصر والأهلي.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم بعدما سجّل اسمه كمنافس قوي، لاسيما أن الفارق بينه وبين النصر المتصدر 6 نقاط. وأمام الفيصلي فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع النصر الى 3 نقاط فقط حيث تبقت للفريق مواجهة مؤجلة ستكون أمام الهلال يوم 20 يناير المقبل.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن أبها والرائد صاحبي المركزين السابع والثامن، في حين أنه يبتعد عن أهلي جدة الوصيف بفارق 3 نقاط.