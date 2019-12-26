ثلاثية حمدالله تطرح السؤال: من سجل أسرع هاتريك في تاريخ الدوري السعودي؟

أربع وثلاثون دقيقة احتاجها المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسجل أسرع "هاتريك" له في مشواره مع النصر كانت في مرمى نادي ضمك، وهو رابع "هاتريك" يسجله الهداف المغربي في أقل من سنة.

وفي موسم 2011-2012 سجل الجزائري الحاج بوقاش مع القادسية "هاتريك" في شباك الفتح في المباراة التي انتهت بسداسية لهدف، في تلك المباراة احتاج بوقاش إلى 12 دقيقة ليسجل ثلاثيته بدأها في الدقيقة الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والأربعين.

أما أسرع هاتريك سجله لاعب سعودي، في مباراة مدونة، فكان ببصمة النجم المعتزل حديثا ياسر القحطاني حين سجل ثلاثيته في شباك الحزم في موسم 2010-2011، ولم يستغرق تسجيلها أكثر من 10 دقائق.

والسوري عمر السومة لم يحتج سوى مباراة واحدة في مسيرته ليحقق "الهاتريك" الأول له في الملاعب السعودية، وذلك حين سجل ثلاثيته في شباك هجر بالجولة الأولى من موسم 2014-2015.

السومة وحمدالله لا يزالان يتنافسان في الأكثر تسجيلا للهاتريك، الأول سجل ثمانية منذ أن قدم إلى السعودية، أما المهاجم المغربي فسجل سبع مرات "هاتريك" وأكثر مع النصر، إلا أنهما لا يزالان بعيدان عن أكثر من سجل "هاتريك" في تاريخ المسابقات السعودية، الهداف الأسطوري ماجد عبدالله، الذي سجل 17 "هاتريك" في تاريخه مع الأصفر العاصمي، إلا أن أغلبها غير معروف التوقيت.

وأسرع "هاتريك" معروف في تاريخ المسابقات السعودية سجله البرازيلي روجيرو لاعب الأهلي في شباك الأنصار، افتتحه في الدقيقة الرابعة والعشرين وأنهاه في الدقيقة الثلاثين، كان ذلك في موسم 2004-2005،وانتهت المباراة بسداسية أهلاوية لهدف.