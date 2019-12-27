النصر يبحث عن تأمين صدارته.. وقمة بين الشباب والأهلي

يسعى النصر للمحافظة على صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يتطلع أهلي جدة لمواصلة انتصاراته ومواصلة مطاردة المتصدر حينما يواجه مضيفه الشباب المتعثر، وفي جدة يسعى الاتحاد لتضميد جراحه حينما يستضيف الفتح، ويخوض التعاون اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الاتفاق، وعلى ستاد الامير سلطان بالمحالة يلتقي أبها أمام ضيفه ضمك في ديربي منطقة عسير، في ختام المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ويسعى النصر لتأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء المتألق، ويتطلع النصر لمواصلة انتصاراته والابتعاد أكثر بصدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يتصدر برصيد 26 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه أهلي جدة.

وتنفس البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر الصعداء بعد تأكد مشاركة مهاجمه عبدالفتاح آدم والذي غاب عن لقاء ضمك في الكأس بسبب الاصابة في حين لا يزال المدافع عبدالرحمن العبيد واصل برنامجه العلاجي.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن الظهور بذات المستوى الذي قدّمه في مباراته أمام الاتحاد في المرحلة الماضية. وقدّم الفيحاء عرضاً قوياً في مواجهته الماضية أمام اتحاد جدة حينما اكتسحه 4-1 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز التاسع.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يتطلع أهلي جدة لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر النصر حينما يواجه مضيفه الشباب المتعثر.

ونجح الأهلي في استعادة توازنه والمنافسة بقوة على الصدارة عقب فوزه في آخر 3 مباريات له أمام اتحاد جدة والفيصلي وضمك ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم للمركز الثاني برصيد 23 نقطة.

وتلقى السويسري كريستيان غروس مدرب الاهلي الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة الثنائي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي عقب شفاؤهما من الاصابة.

وفي المقابل ستكون مهمة الشباب صعبة للغاية اذا ما اراد استعادة توازنه بسبب الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين الاهلي المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

وعانى الشباب كثيراً من سوء النتائج حيث لم يعرف طعم الفوز منذ المرحلة الثامنة بعد فوزه على الوحدة، حيث خسر آخر 4 مباريات له أمام التعاون والفيحاء والرائد وأبها.

ويأمل الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب الجديد في أن يمنح فوز فريقه الكبير على الشرطة العراقي دفعة معنوية للاعبين ليقدموا اداءً مميزاً أمام الأهلي.

وبدأ غارسيا مشواره مع الشباب بالخسارة أمام مضيفه أبها في المرحلة الماضية، قبل أن ينتصر فريقه بنتيجة 6-صفر أمام ضيفه الشرطة العراقي يوم الاثنين الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى اتحاد جدة لتضميد جراحه حينما يستضيف نظيره الفتح.

ويعيش الاتحاد مرحلة حرجة عقب المستويات السيئة التي قدّمها في هذا الموسم حيث يقع الفريق في المناطق الخطرة كما كان في الموسم الماضي.

وتلقى الاتحاد خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام ضيفه الفيصلي 2-1 وأمام مضيفه الفيحاء 4-1 ليبقى في المركز 13 برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفتح صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يأمل الفتح في مواصلة انطلاقته وابقاء حظوظه قائمة في البقاء لاسيما وأن الاتحاد أحد منافسيه في صراع الهبوط.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الاتفاق عن إيقاف مسلسل الخسائر حينما يستضيف التعاون.

وقدّم الاتفاق أداءً متذبذباً هذا الموسم حيث لم ينجح في تحقيق انتصاريين متتاليين وهو ما جعله يتراجع إلى المركز 12 برصيد 13 نقطة.

وفي المقابل يسعى التعاون لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 22 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

ويأمل التعاون في تعويض خروجه المفاجئ من مسابقة كأس الملك بخسارته أمام مضيفه أبها 1-صفر في الدور ثمن النهائي يوم الاثنين الماضي.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز بالمحالة يتطلع أبها لمواصلة عروضه القوية والتقدم أكثر في سلم الترتيب حينما يستضيف جاره ضمك الجريح.

وقدّم أبها مستوياتٍ مميزة خاصة في المراحل الأخيرة عقب فوزه في آخر 3 مواجهات في الدوري بفوزه على الفتح والحزم والشباب، بالإضافة الى وصوله للدور ربع النهائي لكأس الملك بعد اقصائه حامل اللقب التعاون.

وفي المقابل يبحث ضمك عن 3 نقاطٍ تبقي حظوظه قائمة في البقاء بعد النتائج السلبية التي قدّمها الفريق في مشاركته الأولى بدوري المحترفين.

ويتذيل ضمك الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز 15 والعدالة صاحب المركز 14 وخسارته قد تصعب مهمته في البقاء.