غروس والسومة يبحثان عن المزيد من التألق أمام الشباب

يأمل السويسري كريسيتيان غروس مدرب أهلي جدة والمهاجم السوري عمر السومة إلى مواصلة تألقهم في مباريات الشباب حينما يلتقون يوم السبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك غروس سجلاً جيداً في مباريات فريقه أمام الشباب خلال الفترتين التي درب أهلي جدة فيها ابتداءً من موسم 2014-2015 حيث نجح في إيقاف عقدة فريقه أمام فريق العاصمة.

ويدرب غروس الأهلي للمرة الثالثة بدأ مشواره مع الفريق مطلع موسم 2014-2015 حتى نهاية موسم 2015-2016 ونجح بتحقيق لقب الدوري بعد غياب استمر لمدة 32 عاماً وتوج بلقبي كأس الملك وكأس ولي العهد، قبل أن تعيّن الإدارة البرتغالي غوميز بديلاً له والذي لم يكمل مع الفريق 3 أشهر لتقيله وتعيد غروس الذي انتهى عقده بنهاية الموسم، ليبتعد عن الفريق موسمين قبل أن يعود هذا الموسم بديلاً للكرواتي المقال برانكو.

وخاض غروس 6 مواجهات أمام الشباب في دوري المحترفين وحقق الفوز في 3 مواجهات وخسر مواجهة وتعادلا في مواجهتين.

ولعب الأهلي بقيادة غروس أول لقاء له أمام الشباب في موسم 2014-2015 وتعادلا ذهاباً وحقق فريقه الفوز إياباً بنتيجة 3-1، ليكرر ما فعله في الموسم الذي يليه حينما تعادلا ذهاباً، وحقق الأهلي الفوز إياباً بنتيجة 3-1.

وفي موسم 2016-2017 تلقى الأهلي بقيادة غروس أول خسارة أمام الشباب والتي كانت في الدور الأول وانتهت بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق فريقه الفوز اياباً بنتيجة 3-1.

وفي ذات السياق يتطلع السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة إلى العودة من جديد للتألق في مباريات الشباب بعد أن توقفت في آخر 3 مواجهات والتي لم يسجل فيها حيث لم يشارك في مباراتين منها بسبب الإصابة.

وتعتبر شباك الشباب أحد الشباك المفضلة للسوري عمر السومة بعد أن نجح بتسجيل 10 أهداف منذ أول مباراة خاضها بعد انتقاله للأهلي في موسم 2014-2015.

وتحسّن أداء الأهلي كثيراً في آخر مرحلتين بعكس الشباب الذي عانى كثيراً من سوء النتائج في المراحل الأربع الماضية.