ماذا قال كريري والشلهوب خلال احتفال "إعمار" بإنجاز الهلال؟

أكد سعود كريري، مدير الكرة في نادي الهلال، أن الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا يعتبر إنجازاً للكرة السعودية عامة، مضيفا سعادته بالفوز بها كلاعب ومدير.

وكشف سعود كريري لـ"العربية" خلال احتفال شركة إعمار، الشريك الاستراتيجي للنادي العاصمي، في دبي، قائلا "البطولة الآسيوية إنجاز للكرة السعودية قبل أن تكون للهلال، وكنت أتمنى الفوز بها مع النادي في 2014 بعدما حققتها مع الاتحاد في 2004".

وأضاف محمد الشلهوب، لاعب الهلال "استطعنا الفوز بالبطولة بعد محاولات عديدة للظفر بها".

وكان الهلال فاز ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعدما هزم أوراوا ريد دايموندز في مباراتي الذهاب والإياب في النهائي بنتيجتي 1 - صفر وصفر - 2.