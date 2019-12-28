اتحاد جدة يتعادل مع الفتح في الدقيقة الأخيرة

أنقذ عبدالرحمن الغامدي مهاجم اتحاد جدة فريقه من خسارة محققة أمام ضيفه الفتح بعدما سجل هدف التعادل في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 1-1 واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في ختام المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي فرض سيطرته وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي رومارينيو أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة. وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفتح الذي بدأ بشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً كبيراً على دفاع الاتحاد والذي نجح من خلالها مهاجمه محمد مجرشي بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 74 عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله النرويجي غوستافو ويكهايم ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكثف الاتحاد هجومه بحثاً عن هدف التعادل وكاد مهاجمه رومارينيو أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب المرمى. وواصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي تلقى تمريرة من زميله فيلانويفا ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 90+6 تمكن البديل عبدالرحمن الغامدي من تسجيل هدف التعادل للاتحاد بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فيلانويفا ليسدد الكرة في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 13 نقطة ليبقى في المركز 13، وارتفع رصيد الفتح الى 9 نقاط ليتقدم الى المركز 14.