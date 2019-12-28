النصر تحت إدارة فيتوريا.. تخصص في قلب نتائج المباريات

قلب النصر خسارته أمام الفيحاء يوم السبت إلى فوز، ليواصل الفريق الأصفر هوايته بقلب نتائج المباريات للمرة التاسعة خلال عام كامل تولى فيه البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريبه.

وكان النصر خاسراً أمام الفيحاء بهدف روني فيرنانديز في الدقيقة 11، قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز بنتيجة 4-1 في آخر ربع ساعة من المباراة عبر هاتريك لهدافه عبدالرزاق حمدالله وهدف لسلطان الغنام.



وسبق للنصر أن قلب خسارته إلى فوز في ثمان مناسبات سابقة منذ قدوم روي فيتوريا كانت أمام الاتفاق والهلال والتعاون في مسابقة الدوري، والزوراء العراقي "مرتين" والوحدة الإماراتي والسد القطري في دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى ضمك في ثمن نهائي النسخة الحالية من كأس الملك.



وفي الثامن من مارس الماضي، وجد النصر نفسه متأخراً بهدفين أمام الاتفاق عن طريق المدافع أرياس في الشوط الأول وفيليب كيش في الدقيقة 58، قبل أن يقلص عبدالرزاق حمدالله الفارق في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 88 سجل البديل فهد الجميعة هدف التعادل، قبل أن يحرز عبدالرزاق حمدالله هدفه الشهير في الوقت بدل الضائع ويمنح فريقه نقاط المباراة.



وبعد شهر كامل، تقدم أحمد فاضل للزوراء العراقي قبل مرور ربع ساعة من بداية مباراة الفريق أمام النصر بدوري أبطال آسيا، إلا أن كتيبة فيتوريا انتفضت مجدداً وسجلت رباعية عن طريق عبدالله آل سالم ويحيى الشهري وعمر هوساوي وجوليانو.

وفي مباراة الإياب سجل علاء عباس هدفاً الزوراء الأول، وعادل يحيى الشهري النتيجة قبل مرور ساعة من اللعب، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف الفرشان هدف الفوز للأصفر.



وخلال الموسم الحالي، تقدم محمد المنهالي لفريق الوحدة الإماراتي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في الدقيقة 27، لكن النصر قلب النتيجة عبر عبدالرزاق حمدالله وجوليانو "هدفين" وأحرز الأرجنتيني تيغالي هدفاً ثانياً للوحدة في آخر لحظات المباراة.

وبذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وجد النصراويون أنفسهم متأخرين على أرضهم أمام السد القطري بهدف علي أسد بعد مرور 21 دقيقة من بداية الشوط الأول، لكن الأصفر عادل النتيجة عبر عبدالرحمن الدوسري وفي الدقيقة 72 أحرز جوليانو هدف الفوز النصراوي.

وتقدم كارلوس إدواردو للهلال في الدقيقة 31 من مباراة ديربي الرياض أواخر أكتوبر الماضي، وفي الشوط الثاني سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 54 و73 ليفوز النصر بالمباراة.



وخلال الشهر الجاري، تقدم التعاون بهدف سيدريك أميسي بعد 19 دقيقة من بداية المباراة، وعاد النصر إلى المباراة بهدف جوليانو في الدقيقة 31 وأحرز عبدالفتاح آدم هدف الفوز بعد 7 دقائق.



وتقدم ضمك في مباراة النصر بهدفي مازن أبو شرارة قبل أن يحرز عبدالرزاق حمدالله هدفاً من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عادل يحيى الشهري النتيجة للنصر، وخلال آخر 10 دقائق سجل حمدالله هدفين ليكسب النصر المباراة 4-2.