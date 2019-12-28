انتفاضة النصر المتأخرة تقلب الطاولة على الفيحاء

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، فريقه إلى الفوز على الفيحاء بتسجيله هاتريك، في المواجهة التي انتهت 4-1، واحتضنها استاد المجمعة، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث بدأت بهجوم للفيحاء الذي سنحت له فرصة محققة بعد مرور 3 دقائق، حينما تلقى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن البركة ليواجه المرمى ويراوغ الحارس الأسترالي براد جونز، ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 11 تمكن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الغاني صامويل أوسو بقدمه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى، الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 43 اضطر الفيحاء لإكمال المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه الغاني صامويل أوسو لضربه لاعب النصر سلطان الغنام بدون كرة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر تغييرين بدخول اللاعبين عمر هوساوي وفهد الجميعة كبديلين للمصاب عبدالله مادو وعوض خميس.

وفرض النصر سيطرته وواصل بحثه عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله فهد الجميعه ليسدد الكرة، إلا أنها وجدت الحارس الأردني عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي اخترق دفاع الفيحاء وواجه المركى وسدد الكرة، إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 65 ارتكب لاعب النصر فهد الجميعة خطأً فادحاً بعد أن مرر الكرة لمهاجم الفيحاء روني فيرنانديز ليواجه المرمى ويتعرض للإعاقة من الحارس براند جونز ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس النصراوي.

وعند الدقيقة 70 ازدادت صعوبة المباراة على الفيحاء بعد طرد مدافعه إدملسون باروس الذي تسبب بركلة جزاء ونجح من خلالها مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف التعادل.

وواصل النصر هجومه ونجح مدافعه سلطان الغنّام بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81، بعدما حول عرضية زميله البرازيلي جوليانو بقدمه في شباك الحارس، عامر شفيع.

وكثّف النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88، بعد تلقيه تمريرة من زميله النيجيري أحمد موسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 90+1 اختتم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف النصر بتسجيله الهدف الرابع، بعدما أكمل تمريرة أحمد موسى بقدمه في شباك الفيحاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة ليحافظ على صدارته، في حين بقي الفيحاء على رصيده السابق 16 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.