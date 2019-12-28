لجنة الانضباط ترفض احتجاج ضمك ضد أهلي جدة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، احتجاج نادي ضمك ضد أهلي بسبب عدم أهلية مشاركة حارس المرمى باسم عطالله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في تفاصيل بيان لجنة الانضباط، قبول الاحتجاج شكلاً ورفضه موضوعاً، ومصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن القرار قابل للاستئناف.

وفاز الأهلي على ضمك بخمسة أهداف لهدف، واحتجت إدارة ضمك حينها على عدم وجود اسم حارس المرمى باسم عطا الله، المدرج في قائمة البدلاء في اللقاء، ضمن قائمة الثلاثين لاعباً للنادي الغربي التي سجلت خلال فترة التسجيل الأولى.