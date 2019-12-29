حمدالله: سعيد بـ"هداف العالم".. وشكراً للاعبي النصر

أبدى المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر سعادته بالحصول على لقب هداف العالم بعد تسجيله "هاتريك" في شباك الفيحاء خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل حمدالله إلى الهدف 57 متخطياً البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي أحرز 54 هدفاً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي هز الشباك خمسين مرة خلال العام الجاري.

وكتب حمدالله عبر "تويتر": سعيد للغاية بتحقيق هداف العالم في 2019 برصيد 57 هدفاً، وأشكر فريقي وخاصة اللاعبين على مساعدتهم لي، وكذلك مشجعو النادي. وأردف: أتطلع إلى سنة أخرى ناجحة، وشكراً للجميع.

وحقق حمدالله هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً "رقم قياسي"، ويتصدر هدافي النسخة الحالية برصيد 10 أهداف.