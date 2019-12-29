خالد الدوخي: الحكم أخطأ باحتساب ركلة جزاء للنصر

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة الفيحاء والنصر الذي قرَّر الحكم باحتساب ركلة جزاء للضيوف كان قراره خاطئاً.

وأوضح الدوخي في حديثه لـ"العربية": في مباراة الفيحاء والنصر، كان يجب على الحكم إنذار عبدالله مادو بعد تدخله المتهور على التشيلي روني فرنانديز.

وخلال تحليله لحالات الطرد في اللقاء، أضاف الدوخي "طرد لاعب الفيحاء سامويل كان سليما، ولكن وجب إنذار سلطان الغنام أيضا، فيما كان إشهار البطاقة الحمراء للحارس الأسترالي براد جونز قرارا سليما". وزاد "ركلة جزاء النصر غير صحيحة لأن الكرة اصطدمت بيد اللاعب بعد ارتطامها بزميله من مسافة قريبة، بينما كان قرار الطرد صحيحا بعد دفعه للحكم".

وأكد الدوخي أنه لم تكن هناك ركلة جزاء للأهلي في لقاء الفريق أمام الشباب، لعدم وضوح لمس الكرة ليد المدافع.