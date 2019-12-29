لجنة الانضباط تغرم النصر وأهلي جدة

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر ونادي الأهلي أمام فريقي العدالة وضمك في الجولة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان لجنة الانضباط: تأخر إداري النصر في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة سبع دقائق كما تأخر الفريق في الدخول إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل بداية الشوط الثاني، ما أدى إلى تأخر بدء المباراة لدقيقتين وتأخر انطلاق الشوط الثاني دقيقة ونص، وتم إلزام النصر بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألفاً و625 ريالاً. وتم تغريم أرنالو مانويل، مساعد مدرب النصر، 20 ألف ريال بعد التدخين داخل الملعب.

وغرمت اللجنة أهلي جدة بعد تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 22 ألفاً و500.