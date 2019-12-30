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اتحاد جدة يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية

المصدر: العربية. نت
مجلس إدارة نادي الاتحاد
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أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، عن عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي يوم الخميس المقبل بمقر النادي.

وقال الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لعقدها مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي في اجتماعه الطارئ الذي عقد مؤخرا، يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير وذلك بمقر النادي.

وأضاف البيان الصحافي: جاء ذلك بعدما تلقى النادي موافقة الهيئة العامة للرياضة على عقد الجمعية، وسوف يكون حضور الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية وفقا للوائح والتنظيمات المعتمدة من هيئة الرياضة.

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