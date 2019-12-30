المسابقات تعلن جدول الدور الثاني.. وديربي الرياض في مارس

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الاثنين، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق في 30 يناير المقبل على أن يختتم في 30 مايو 2020.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: عملت اللجنة طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، وعقدت معهم اجتماعا يوم الأحد في مقر الرابطة بالرياض، وذلك لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.

وأكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة راعت تنظيم اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقا قبل بداية الموسم، مشددا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويا بشكل خاص، مما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة قاريا في الجدولة إلى قبل أن تعقد اجتماعا حضره ممثل عن كل نادٍ من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.

ويشهد الدور الثاني عددا من المباريات القوية في المسابقة، إذ يستضيف الهلال فريق الاتحاد في 22 فبراير، والأهلي سيحل ضيفا على النصر بتاريخ 27 فبراير، بينما يلعب ديربي الرياض بين النصر والهلال في الفترة من 19 إلى 21 مارس، فيما يشهد 11 أبريل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، وفي 25 من أبريل سيلعب الأهلي ضد الهلال، وبحسب الجدول، يستضيف ملعب "الملز" مباريات النصر والشباب في الدور الثاني.