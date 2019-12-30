الهلال يفجر غضبه في مرمى العدالة ويصعد إلى المركز الثاني

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعدما فجّر غضبه في شباك ضيفه العدالة حينما اكتسحه 7-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وكان الهلال قد فقد الانتصارات منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي حينما فاز على ضيفه ضمك 3-صفر، وبعدها تلقى خسارته الأولى أمام النصر 2-1، وتعادل أمام الفتح 3-3، وتعادل في المرحلة الماضية أمام الحزم 1-1.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تحقيق فوزٍ عريض على ضيفه العدالة حيث انتظر حتى الدقيقة 15 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه نواف العابد الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو ليروض الكرة ويسددها في شباك الحارس علي المزيدي.

وواصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعدما حول عرضية زميله الإيطالي جوفينكو برأسه في شباك العدالة. وعند الدقيقة 34 وضع الإيطالي جوفينكو بصمته في المباراة حينما تمكن من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

وكثف الهلال هجومه ونجح مهاجمه بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 40 بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه غوميز من تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله محمد البريك ليكمل الكرة بقدمه في الشباك. وعند الدقيقة 84 تمكن مهاجم الهلال البديل صالح الشهري من تسجيل الهدف السادس عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليواجه المرمى ويراوغ الحارس علي المزيدي ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 89 اختتم البيروفي كاريليو أهداف الهلال بتسجيله الهدف السابع بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله غوميز ليسدد الكرة استقرت في شباك الحارس علي المزيدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر وتبقى له مواجهتين مؤجلتين أمام أهلي جدة والفيصلي، وبقي العدالة على رصيده السابق 8 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.