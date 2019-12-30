ليوناردو خيل.. رفض طلب سامباولي "طمعاً" بمزاملة ميسي

حاول الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب منتخب تشيلي حينها إقناع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل بالانضمام إلى الكتيبة الحمراء التي فازت بلقبي كوبا أميركا 2015 و2016، لكن لاعب اتحاد جدة الجديد رفض العرض أملاً بإقناع تاتا مارتينو مدرب الأرجنتين حينها بضمه إلى "التانغو" ليصبح زميلاً لميسي ودي ماريا وسيرجيو أغويرو.

وأعلن اتحاد جدة يوم الاثنين التعاقد مع لاعب الوسط ليوناردو خيل قادماً من صفوف فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، وذلك في أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتحمل والدة ليوناردو خيل (28 عاماً) الجنسية التشيلية، لكنه رفض العرض المقدم من سامباولي نظراً لرغبته باللعب لمنتخب الأرجنتين الأول، بعدما مثله في الفئات السنية تحت 20 عاماً.

وفي مطلع العام الجاري، عاد الاتحاد التشيلي لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى المنتخب الذي يضم أرتورو فيدال وأليكسس سانشيز، وذلك من خلال المدير الفني رونالدو رويدا.



وقال خيل في حوار مع صحيفة "إل ميركوريو" التشيلية شهر فبراير الماضي: تحدث معي رويدا، وقال إنه يتابعني مع روزاريو سنترال منذ عام وإن الوقت حان لكي أرتدي القميص الأحمر، وشعرت بالحماس، وطلبت من المحامي الخاص بي تقديم أوراقي للحصول على الجنسية التشيلية.

وكان خيل يأمل بإنهاء متطلبات الحصول على الجنسية التشيلية للمشاركة مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي أقيمت في البرازيل الصيف الماضي، وخرجت تشيلي من نصف النهائي أمام بيرو.



وبدأ ليوناردو في الفئات السنية لنادي كوميسيونيس دي أكتفياداديس إنفانتيليس CAI قبل الذهاب إلى أوليمبو على سبيل الإعارة والانتقال بشكل نهائي في عام 2013.



وفي عام 2015، قفز خيل إلى أفضل مراحل مسيرته عندما مثل فريق إستوديانتيس دي لا بلاتا حتى 2017، وأعير في العامين إلى تاييريس ومنه إلى روزاريو سينترال الذي لعب معه في الموسم الحالي.



وخاض خيل 15 مباراة دورية مع روزاريو سنترال خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً وصنع 4 أهداف.