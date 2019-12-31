الدوخي: هدف الهلال الأول غير صحيح.. والعدالة حُرم من "جزائية"

كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن هدف الهلال الأول في مرمى العدالة لم يكن صحيحا، وأشار إلى أن فريق العدالة كان يستحق ركلة جزاء في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب.

وفاز الهلال على العدالة بسبعة أهداف دون مقابل، يوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوخي في مقابلة مع "العربية": هدف الهلال الأول في المباراة غير صحيح، لأن هناك خطأ على لاعب الهلال الذي عرقل لاعب العدالة، وكان يستوجب احتساب مخالفة ضد لاعب الهلال في الدقيقة 15 قبل تسجيل الهدف، والحالة كانت واضحة لحكام تقنية الفيديو.

وأضاف: قرار الحكم في الدقيقة 25 بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، لأن الاحتكاك عادي ومقبول ولا يوجد مسك واضح، أما الحالة التي حدثت في الدقيقة 33 فلم يوجد لمس للكرة من قبل يد المدافع وقرار الحكام كان صحيحا باستمرار اللعب.

وواصل الدوخي: في الدقيقة 59 كان يستوجب احتساب ركلة جزاء للعدالة، لوجود مخالفة وتدخل واضح من قبل مدافع الهلال لكن الحكم لم يحتسبها.

وبخصوص إصابة الحكم، إذ سجل العدالة هدفا من الهجمة كان يمكن أن يحتسب حسب قانون اللعب، إذ لم يعلن الحكام صافرة إيقاف اللعب.