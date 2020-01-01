الفيصلي يبيع ما تبقى من عقد لويس غوستافو إلى الوحدة

وافقت إدارة الفيصلي يوم الأربعاء على بيع ما تبقى من عقد البرازيلي لويس غوستافو الذي ينتهي شهر يونيو المقبل إلى نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في السعودية التي بدأت في الأول من يناير الجاري.

وانتقل غوستافو (28 عاماً) إلى الفيصلي في صيف 2016، قادماً من نادي باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوفه بشكل كامل بعد نهاية ذلك الموسم واستطاع الوصول مع الفريق إلى نهائي كأس الملك شهر مايو 2018 قبل الخسارة أمام الاتحاد.

وخاض غوستافو 14 مباراة مع الفيصلي خلال الموسم الجاري في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان وكأس الملك، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة