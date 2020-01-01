بعثة الأخضر الأولمبي تصل تايلاند للمشاركة في كأس آسيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما، يوم الأربعاء، إلى تايلاند، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

ويتواجد "الأخضر" في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على "تويتر": كان في استقبال بعثة الأخضر "تحت 23 عامًا" أثناء وصولها لمطار بانكوك الدولي، القائم بأعمال سفارة السعودية لدى تايلاند بالإنابة خالد الفارس.