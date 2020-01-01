عبدالعزيز الفيصل: لا يوجد فساد رياضي.. وهناك ميزانية لقضايا الأندية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه لا يوجد فساد داخل العمل الرياضي، وهناك تواصل مع جميع الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه ليست لديه معلومات حول إمكانية معاناة اتحاد جدة والوحدة من كارثة مالية.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في الجزء الثالث من حواره مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لا توجد رائحة فساد في الأندية، وهناك تواصل مع جميع الجهات الرقابية، وليست لدي معلومات حول إمكانية معاناة الاتحاد والوحدة من كارثة مالية بعد موسمين.

وأضاف: راض عن أداء عمل الأندية بناء على تقارير فريق العمل المتابع لهم، كما أن تطوير الحوكمة ارتفع، بالإضافة إلى آلية اتخاذ القرارات والتوظيف، وجميع إدارات الأندية الـ 16 جاءت عن طريق الانتخابات وتم ترشيحهم من قبل الجمعية العمومية للأندية.

ولفت إلى أن هيئة الرياضة رصدت ميزانية لجميع الأندية التي من الممكن أن تواجه قضايا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل 30 يونيو الماضي،

وأردف: بخصوص دعم الأندية في 2019-2020 فالاستراتيجية واضحة بأن على الأندية العمل على زيادة الكفاءة المادية والإدارية، وهذه مسؤولية رؤساء الأندية المنتخبين منذ 4 سنوات.

وواصل: نسبة ممارسة المرأة للرياضة ارتفعت من 8% في 2015 إلى 20%، ووصل عدد المراكز الرياضية التي تم ترخيصها إلى 388، بالإضافة إلى أن 11% من الذين يعملون في الاتحادات واللجنة الأولمبية من العنصر النسائي، وهناك موظفات في الأندية، وفيما يتعلق بالاتحادات الجديدة التي تم تكوينها، جاء ذلك بعدما اكتشفنا أن هناك من يمارسها، مثل الكرة الأميركية توجد 7 فرق، بالإضافة إلى فريق هوكي نسائي ينافس خارجيا ويحقق البطولات، وحرصنا على وضع مظلة رسمية له.