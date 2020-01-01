عبدالعزيز الفيصل: ماضون في استضافة الأحداث الرياضية حتى لو انتقدونا

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن السعودية ماضية في استضافة كبرى الأحداث العالمية دون الالتفات إلى الانتقادات.

وقال الأمير عبدالعزيز في مقابلة مع برنامج "في المرمى": رسالتنا للعالم أن السعودية قادرة على استضافة جميع الأحداث الرياضية وغيرها، وأننا من الدول المنافسة لاستضافة المنافسات الكبرى، وهذا يدل على الإمكانات الموجودة لدينا، وانفتاحنا على العالم في التأشيرات السياحية سيكون جاذبا لعشاق الرياضة، وأثبتنا هذا على أرض الواقع.

وأضاف: الانتقاد يحصل مهما فعلت، نفس الجهات الإعلامية الدولية التي كانت تنتقد أن السعودية "مغلقة" الآن هم ينتقدون استضافة الأحداث بأنها وسيلة لتلميع صورة السعودية، ونحن لدينا رؤية 2030 ومن ضمنها استضافة كبرى الأحداث الرياضية بما يخدم السعودية، سواء انتقدونا أم لا سنستمر في ذلك.



وحول شراء السعودية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: لم يمر علي أي شيء بخصوص شراء مانشستر يونايتد والمعلومات التي لدي هي التي نشرت في وسائل الإعلام.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على أهمية تطوير البنية التحتية الرياضية، موضحا: نحن في طور التطوير، لدينا حاليا أكثر من 60 اتحادا وهذا يتطلب المزيد من المنشآت، ضيق الوقت جعلنا نستخدم منشآت محددة، ولدينا الآن استراتيجية لدعم جميع الاتحادات في هذا الجانب، منها تحسين المنشآت الموجودة الآن واستحداثها بناء على دراسة مفصلة، ووضعنا معايير عالية في تنظيم الفعاليات، وركزنا على التعامل مع شركات سعودية وكوادر محلية من أجل تطوير قدراتهم، وكانت هناك فعاليات ممتازة وبعضها أقل، واستفدنا من الأخطاء.

وأردف: أي فعالية تصب في مصلحة السعودية سنعمل على استضافتها، مثلا "القدية" مشروع متكامل، والاتحادات ستنقل منشآتها إلى القدية مستقبلا، وستكون هناك منشآت من ضمنها حلبة مسابقات، وبخصوص "فورمولا 1" إذا استضفناها ستكون الحلبة جاهزة، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء حول ذلك، لكن في المستقبل ممكن أن نستضيف الفعالية.

وشدد على أنه لا توجد أي واسطة من أجل الحصول على التذاكر الخاصة بالفعاليات، وذكر: تطرح على منصة إلكترونية متاحة للجميع ونعلن قبل فترة عن طرح التذاكر، ولا نفضل أحدا على شخص آخر.

وواصل رئيس هيئة الرياضة: اختيار الدرعية لإقامة الفعاليات جاء لأنني كنت مسؤولا عن موسم الدرعية، وقدمنا اقتراحات على جميع المواسم، موضوع الملاكمة و"فورمولا إي" حدد من قبل الاتحاد المعني وواكب موسم الدرعية، وركزنا على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع مليئة بالفعاليات.