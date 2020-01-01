"الانضباط" تغرم 4 أندية وأنسيلمو الوحدة

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ناديا الهلال والحزم لقيام جماهير الفريقين برمي علب مياه خلال مباراتهما الماضية.

وجاء في بيان اللجنة: قام جمهور الهلال بقذف 7 علب مياه تجاه الملعب بعد نهاية المباراة وفقاً لتقرير مراقب المباراة، وألزم بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. وقام جمهور الحزم بقذف علبتين تجاه الملعب بعد نهاية المباراة، وألزم الحزم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأضاف البيان: تأخر دخول لاعبي نادي الأهلي إلى أرض الملعب ما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية وألزم بدفع غرامة مالية قدرها 33 ألفا و750 ريالا، كما تأخر دخول لاعبي الشباب إلى أرض الملعب لمدة دقيقة ما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية، ليلزم بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، وقام جمهور الشباب بقذف 6 عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الفريق المنافس، ليلزم بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

واختتم البيان بعقوبة لاعب الوحدة: لاعب الوحدة أنسليمو داسيلفا دخل إلى غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، ليلزم بدفع 20 ألف ريال.