السومة يقود الأهلي للفوز على الفيحاء والتأهل إلى ربع النهائي

قاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه إلى بلوغ الدور ربع النهائي لكأس الملك، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك الفيحاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في الدور ثمن النهائي للمسابقة، يوم الخميس.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين خاصة الفيحاء الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وسنحت له فرصة مبكرة لمهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالفتاح عسيري ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه السوري عمر السومة الذي ارتقى لعرضية زميله الجزائري يوسف بلايلي وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكاد مدافع الأهلي يزيد البكر أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الفيحاء بمجهود فردي وواجه المرمى إلا أن المدافع سامي الخيبري أبعد الكرة في اللحظات الأخيرة.

وكثّف الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 82 بعدما تلقى كرة عائدة من مدافع الفيحاء أحمد با مسعود وسدد الكرة قوية استقرت في الشباك.

وحاول الفيحاء العودة سريعاً وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 89 ليتقدم لها مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز ويسدد الكرة إلا أن الحارس الأهلاوي تصدى لها لتنتهي المباراة بفوز فريقه بهدف نظيف.

وسيواجه الأهلي في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة الوحدة وضيفه الرائد التي ستلعب في وقت لاحق اليوم.