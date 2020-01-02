باولو سيرجيو: تفاجأت بإقالتي.. وجهاد الحسين أقل من البقية

كشف البرتغالي باولو سيرجيو أنه تفاجأ بقرار إقالته من نادي التعاون، لأن الفريق كان يبعد بنقطتين عن صاحب المركز الثاني، وأمامه مباراة في السوبر السعودي ضد النصر.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: تفاجأت بالإقالة ولم أتوقعها، لأننا كنا نبعد بفارق نقطتين عن المركز الثاني، وتنتظرنا مواجهة كأس السوبر، كان لدينا حلم كبير للفوز بلقب السوبر، ولدي علاقات مميزة مع رئيس النادي ومجلس الإدارة واللاعبين.

وحول أسباب الاستغناء عن جهاد الحسين في الانتقالات الصيفية، ذكر: جهاد الحسين مميز بلا شك، وشكل الإضافة في الموسم الماضي مع بيدرو، لكن جميع الأجانب كانوا مميزين، والخيار الذي كان متاحا هو جهاد الحسين الذي كان يشارك في آخر 30 دقيقة، وعلينا الاعتماد على 7 أجانب عكس الموسم الماضي.

وشدد المدرب البرتغالي على أن توامبا يحتاج للإلهام من أجل العودة إلى تسجيل الأهداف، موضحا: تلقينا الكثير من الأهداف بسبب تغيير تشكيلة الفريق في كل أسبوع، وتوامبا بحاجة لمصدر إلهام من أجل تسجيل الأهداف، لأنه عندما يريد إحراز الأهداف لا يمكن إيقافه.

وأشار باولو سيرجيو إلى أنه عانى من عدة مشاكل في خط الدفاع، وأنه سعى جاهدا من أجل الحصول على حلول لازمة، وأردف: كان يمكن أن يتحسن مستوى الفريق، ولكنني لست سعيدا بمغادرة النادي، لأنني أعتقد أن هناك مباراتين متبقيتين في الدور الأول، ولو تعاقدنا مع 4 أو 5 لاعبين سعوديين، سيجعل هذا الأمر النادي في موقف أقوى.