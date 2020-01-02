ديوب.. زميل خربين الذي نهض من فراش الموت لهز الشباك

لم يتوقع ماكيتي ديوب أن يتحول إلى أحد أبرز المهاجمين السنغاليين البارزين في قارة آسيا، بعدما عانى من مرض كاد يقتله في صغره، قبل أن يصول في عدة دول آسيوية.

وانضم المهاجم السنغالي إلى الشباب، يوم الخميس، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، قادما من فريق بيكين رينهي الصيني.

وطالما أراد صاحب الـ "32 عاما" اللعب في القارة الأوروبية والانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي الذي كان حلم بالنسبة له، إلا أن ظروف إقتصادية أجبرته على عدم الخروج من القارة الآسيوية.

وبدأ ديوب مسيرته الاحترافية في عام 2007 بالسنغال، وكان أفضل هداف في الدوري مع فريق بورت، وحقق أرقاما مميزة قبل الانتقال إلى السعودية مع فريق الوطني في 2009 وشارك في دوري المحترفين، وبعدها بعام ارتدى شعار النجمة اللبناني لمدة 6 أشهر، ثم الكرامة السوري لمدة عامين، قبل أن يلعب مع الظفرة الإماراتي قرابة الخمسة مواسم، ثم مع شباب الأهلي دبي لموسم، وانتقل في 18 يونيو 2018 إلى الدوري الصيني.

وولد ديوب وسط أسرة رياضة في مدينة روفسك بإقليم داكار، إذ يعمل والده في مجال تدريب كرة القدم ومن الأسماء المحلية المعروفة في بلده، عاش طفولة قاسية إذ كان يعاني من مرض كاد يقتله، وقال في تصريحات صحافية: في بداية مسيرتي عندما كنت يافعا عانيت من مرض كاد يقتلني بعد إحدى المباريات، إذ سجلت هدفا وفي تلك الليلة عانيت من ألم في جسدي ولم أتمكن من ثني ركبتني، وبقيت مريضا لمدة عامين، كنت هامدا، وتواجدت في المستشفى لمدة 6 أشهر، كنت في غرفة الموت.

وأضاف: لعب أبي دورا أساسيا في شفائي، أشترى لي حذاءً وقال لي إنني سأستيقظ ذات يوم وسأرتدي الحذاء لأن كرة القدم بحاجة إلي، كانت عائلتي تبكي وكان من الصعب دفع تكاليف المستشفى، وبعدها ذهبت إلى المنزل للحصول على رعاية تقليدية ولكن الأمور كانت تزداد سوءً. أصبح الألم شديدًا، ثم تم نقلي إلى المستشفى الرئيسي، وأجريت فحوصات وكنت بالكاد أزن 20 كيلو، بعدها أجريت عملية جراحية في الركبة وكنت أتعافي من قبل طبيب أوروبي، وكان والدي مريضًا أيضًا، وكان يعاني من العصب الوركي ، لكنه لم يستطع أن يتركني، فنام على الأرض في غرفتي لأنه لم يكن يريدني أن أموت، لقد أراد مني أن أؤمن بالحياة.

وواصل ديوب: لقد دفنني الناس بالفعل، كان من المعتقد أنني لن أتعافى أبدًا، قرر الله خلاف ذلك وأعطاني الحياة. لكنني عانيت لمدة عامين، وهناك امرأة في المستشفى عندما أظهر لها والدي صور النادي الذي لعب له فيما بعد، قالت إن هذا غير صحيح، إنه ليس أنا، فهي لم تصدق ورأت أنها معجزة. وعندما عدت إلى ممارسة كرة القدم قال الناس إن والدي كان مجنونا لأنه سمح لي باللعب، لكنه دربني لتحقيق النجاح في حياتي، وما زلت أبحث عن الطبيب الذي أنقذ حياتي بفضل الله.

وتمكن ديوب من وضع بصمته مع الأندية التي ارتدى قميصها، وكان لاعبا بارزا في مختلف المواسم وحقق أرقاما مميزة، لكنه لم يتمكن من تحقيق حلم والده وعائلته بارتداء شعار المنتخب السنغالي، علما بأنه رفض في وقت سابق الانضمام إلى قائمة "أسود الترنغا" لأنه رفض أن يكون تكملة عدد، إذ قال: عندما كنت في الدوري الإماراتي تم ضمي إلى قائمة المنتخب، ووصلتني الدعوة في اللحظات الأخيرة لاستكمال قائمة الفريق، لكنني رفض أن أكون مجرد تكملة عدد، إلا أنني متمسك بحلم الطفولة لإرضاء ذاتي وأسرتي، ونصحني المدرب أليو سيسيه بالاحتراف في أوروبا حتى تصبح فرصتي أكبر للانضمام إلى المنتخب، وأكدت له أنني تلقيت عروضا أوروبية.

وأضاف: وصلتني عروض من رين وأوكسير في فرنسا، بالإضافة إلى مولدي النرويجي، ولكن تلك الأندية لم تستطيع شراء عقدي، وقال لي أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا أن أكبر راتب يمكن أن أحصل عليه هو 15 ألف يورو ونصفه يذهب إلى الضرائب، والأجور ليست جيدة في فرنسا لذلك فضلت البقاء في الإمارات، علما بأن حلمي كان اللعب في فريق مارسيليا.

ويرى ديوب أن السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال، أفضل لاعب لعب بجواره خلال مسيرته الاحترافية، إذ شكلا ثنائية في الدوري الإماراتي مع فريق الظفرة، وخاضا سويا 24 مباراة خلال موسمي 2015 و2017 قبل رحيل كل منهما إلى شباب الأهلي والهلال، وكان ديوب خلف 6 أهداف سجلها خربين في الدوري، مقابل 4 أهداف صنعها المهاجم السوري لديوب، ولعبا ما يصل إلى 2160 دقيقة، فيما ذكر أن الروماني كوزمين أولاريو أفضل مدرب أشرف عليه، وذلك عندما كان في شباب الأهلي.