كأس الملك: الهلال في مهمة صعبة أمام الفيصلي

ستكون مهمة الهلال صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يتطلع الاتفاق لحجز مقعده في الدور ربع النهائي، حينما يستضيف أحد "درجة أولى"، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الجمعة.

ونجح الهلال باستعادة نغمة الانتصارات، حينما أمطر شباك ضيفه العدالة بسباعية نظيفة يوم الاثنين الماضي، بعد غيابه بثلاث مراحل متتالية ليصعد إلى المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنفس الروماني رزافان لوشيسكو، مدرب الهلال الصعداء بعد عودة لاعبيه المصابين سلمان الفرج والبرازيلي كارلوس إدواردو، في حين تأكد غياب اللاعب عبدالله عطيف بسبب الإصابة.

ووصل الهلال إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه عرعر 4-1 في الدور 64، وتخطى ضيفه الجبلين بفوزه 4-2 في الدور 32.

وفي المقابل يسعى الفيصلي إلى تكرار إنجازه العام قبل الماضي حينما وصل لنهائي كأس الملك والذي خسره أمام اتحاد جدة.

وعانى الفيصلي من تذبذب النتائج في المراحل الأخيرة، حيث خسر أمام مضيفه الوحدة 1-صفر في المرحلة السابقة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليتجمد رصيده عند النقطة 20 ليتراجع للمركز الثامن.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور عقب فوزه أمام ضيفه وج 3-صفر في دور 64، وتجاوز مضيفه جدة بفوزه 2-1 في دور 32.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الاتفاق لحجز مقعده في الدور ربع النهائي حينما يستضيف أحد "درجة أولى".

ونجح الاتفاق باستعادة توازنه في الدوري عقب فوزه الصعب أمام ضيفه التعاون 1-صفر، في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر.

ووصل الاتفاق إلى هذا الدور بعدما اكتسح مضيفه التقدم بسداسية نظيفة في دور 64، وفاز بصعوبة أمام ضيفه الطائي 2-1.

وفي المقابل يعلم أحد صعوبة المهمة نظراً للفوارق الفنية الكبيرة بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى والذي ينافس فيه على الصعود باحتلاله المركز الرابع برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

ووصل أحد الى هذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه الساحل 1-صفر في دور 64، وتخطى عقبة مضيفه الأخدود بفوزه 2-1 في دور 32.