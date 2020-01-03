إدارة الاتحاد تستعرض التقارير الفنية والمالية في الجمعية العمومية

استعرض مجلس إدارة اتحاد جدة التقارير المالية والإدارية للنادي خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد يوم الخميس.

وقال أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة النادي في بداية الاجتماع: حرصنا على عقد الجمعية من أجل اطلاع الأعضاء على كافة المستجدات الخاصة بالنادي على الصعيد الإداري والفني والمالي، بهدف وضعهم في الصورة الصحيحة والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول الخطط الموضوعة للسير بالنادي وسط التحديات التي يواجهها.

وأوضح نادي الاتحاد في بيان صحافي أنه جرت المناقشات بين أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وتم شرح الموقف العام للنادي، لاسيما الذي يتعلق بفريق كرة القدم والخطوات التي يتخذها الجهاز المشرف لتطوير الأداء وتحسين النتائج، كما تم التعاقد مع مكتب محاسبة قانوني خارجي للنادي.