الهلال يقصي الفيصلي بركلات الترجيح ويتأهل إلى ربع النهائي

حجز الهلال مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على مضيفه الفيصلي بركلات الترجيح 6-5 في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، واحتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي حاول تسجيل هدف السبق وكان قريباً من ذلك حينما سدد مهاجمه صالح الشهري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 19 تمكن الهلال من تسجيل هدف السبق عن طريق مدافعه محمد البريك الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البيروفي آندري كاريليو ليواجه المرمى ويضع الكرة من بين أقدام الحارس مصطفى ملائكة.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه محمد كنّو أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 28 تمكن لاعب الفيصلي رولي بونيفاسيا من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله خالد الغامدي الذي تعرض لاعاقة من مدافع الهلال علي البليهي. وحاول الهلال إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه كاريو كرةً قوية من على قوس منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه كاريليو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى. وعند الدقيقة 64 تمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق مهاجمه صالح الشهري الذي أكمل تمريرة زميله سالم الدوسري بقدمه في شباك الفيصلي. ورد الفيصلي وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه محمد قاسم الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 73 تمكن مدافع الفيصلي محمد قاسم من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الفيصلي هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه رمزي صولان الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ويليام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الايجابي 2-2 لتمتد المباراة الى الأشواط الإضافية. وفي الشوط الإضافي الأول واصل الفيصلي أفضليته وسنحت له فرصة وحيدة للاعبه عبدالعزيز الدوسري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة. وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الإضافي الثاني أهدر البرازيلي ويليام مهاجم الفيصلي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله خالد الغامدي ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة. ورد الهلال سريعاً وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية من زميله كاريليو أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع للاعبه ناصر الدوسري الذي ارتقى لعرضية زميله سالم الدوسري وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر، لتبقى النتيجة على حالها لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الهلال بفوزه 6-5. وسيلعب الهلال في الدور ربع النهائي أمام الاتفاق الذي فاز على مضيفه أحد 7-1.