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عبدالله عسيري: سنكون في أفضل حال أمام النصر

المصدر: العربية.نت
عبدالله عسيري مدرب التعاون
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أكد عبدالله عسيري، مدرب التعاون، أنه تلقى دعما كبيرا من قبل إدارة النادي والجماهير بعد توليه المسؤولية الفنية خلفا للبرتغالي باولو سيرجيو الذي تمت إقالته.

وقال عسيري في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل المباراة: من الصعب أن نحدث تغييرات عديدة في الفريق لضيق الفترة الزمنية، لكننا نعمل على جزئيات بسيطة مع تصحيح عدة جوانب، والتركيز على النواحي النفسية أيضا.

وواصل: التعاون سيكون في أفضل حالته أمام النصر يوم السبت، وسنركز على استغلال أخطاء الخصم من أجل حسم المواجهة، وأريد الاستفادة من فترة تواجدي مع بيدرو سابقا في نادي التعاون كمساعد له.

كلمات دالّة

#النصر, #كأس السوبر, #التعاون

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