فيتوريا: جئنا إلى جدة من أجل الفوز بالسوبر السعودي

شدد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، على أهمية مباراة فريقه أمام التعاون، يوم السبت، كونها على لقب كأس السوبر السعودي.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الجمعة: جئنا إلى جدة من أجل الفوز باللقب، ونتوقع أن تكون مواجهة قوية ومثيرة من قبل الفريقين، ومثل هذه المباريات لا علاقة لها بالتاريخ والأرقام السابقة، ويجب أن يلعب الفريق بأفضل ما لديه لتحقيق اللقب.

وأضاف: جاهزون للمباراة بكل ظروفها، وكلا الفريقين يلعبان بشكل مختلف، وندخل كل مباراة وكأنها نهائي، مع احترام كل خصم نواجهه، وأعتقد أن أوراق الفريقين مكشوفة للجانبين.

بدوره، أكد عبدالله عسيري، مدرب التعاون، أنه تلقى دعما كبيرا من قبل إدارة النادي والجماهير بعد توليه المسؤولية الفنية خلفا للبرتغالي باولو سيرجيو الذي تمت إقالته.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل المباراة: من الصعب أن نحدث تغييرات عديدة في الفريق لضيق الفترة الزمنية، لكننا نعمل على جزئيات بسيطة مع تصحيح عدة جوانب، والتركيز على النواحي النفسية أيضا.

وواصل: التعاون سيكون في أفضل حالته أمام النصر يوم السبت، وسنركز على استغلال أخطاء الخصم من أجل حسم المواجهة، وأريد الاستفادة من فترة تواجدي مع بيدرو سابقا في نادي التعاون كمساعد له.