هيئة الرياضة تحقق في تقارير عموميتي الأهلي والاتحاد

أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تقوم حالياً من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية غير العادية في ناديي الأهلي والاتحاد.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته يوم السبت إلى أنها ستتأكد من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير ناديي الأهلي والاتحاد المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل للنجاح وتحقيق الإنجازات.

وأضافت الهيئة العامة للرياضة في ختام بيانها أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.