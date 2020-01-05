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الهلال يفقد الكوري جانغ هيون سو 3 أسابيع

المصدر: العربية.نت
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كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مدافع الهلال حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من إصابة عضلات أسفل البطن التي تعرض إليها في مباراة الفيصلي بكأس الملك نهاية الأسبوع الماضي.

وخرج جانغ هيون سو من مباراة الفيصلي والهلال بعد 9 دقائق من بدايتها بعد تعرضه إلى الإصابة، قبل أن يتأهل الهلال إلى ربع نهائي المسابقة بركلات الترجيح.

وكتب المركز الإعلامي لنادي الهلال أن جانغ هيون سو سيخضع إلى برنامج علاجي يمتد بين أسبوعين وحتى 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في المباريات مجدداً.

وانتقل جانغ هيون سو إلى الهلال مطلع الموسم الجاري وكان ضمن العناصر التي ساهمت بحصول الفريق على لقب بطل دوري أبطال آسيا والمركز الرابع في مونديال أندية العالم العام الماضي.

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#دوري أبطال آسيا, #الهلال, #كوريا, #جانغ هيون سو

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