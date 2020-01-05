ضمك يعلن رحيل رحماني وحدراف عن صفوف الفريق

أعلن نادي ضمك يوم السبت، رحيل شمس الدين رحماني حارس المرمى وزميله زكريا حدراف عن صفوف الفريق.



ووجه ضمك الشكر لرحماني وحدراف في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على ما قدماه مع الفريق في المرحلة الماضية، فيما أعلن النادي عن تعاقده مع الجزائري فاروق الشافعي مدافع فريق مولودية الجزائر، بعقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.



يذكر أن ضمك يحتل المركز السادس عشر في ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.