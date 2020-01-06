التعاون يمدد عقد الحارس البرازيلي كاسيو

أعلن نادي التعاون، يوم الاثنين، تجديد عقد البرازيلي كاسيو أنجوس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة موسم إضافي.

وقال النادي في بيان صحافي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات تجديد عقد الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وخسر التعاون مؤخرا لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر بركلات الترجيح.

وشارك الحارس الذي انتقل إلى التعاون في الأول من يوليو 2018، في 48 مباراة، وحقق مع الفريق لقب كأس الملك في الموسم الماضي على حساب اتحاد جدة.