الهلال يصطدم بأهلي جدة في قمة "مؤجلة"

سيكون ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض, مسرحاً لقمة ملتهبة تجمع الهلال أمام ضيفه أهلي جدة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 11 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.



ويبحث الفريقان عن 3 نقاطٍ ستكون ثمينة للغاية، إذ يتطلع الهلال لاستغلال مؤجلاته لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر النصر، في حين ستكون هذه المباراة فرصة للأهلي إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة على اللقب.



ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما استعاد الفريق توازنه بفوزه الكاسح أمام العدالة 7-صفر في مواجهة مؤجلة، وتأهله للدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه الصعب أمام مضيفه الفيصلي بركلات الترجيح.



وتنفس الروماني رازفان لوتشيسكو الصعداء بعد تأكد مشاركة الثنائي عبدالله عطيف وسلمان الفرج، في حين سيغيب عن الفريق المدافع الكوري جانغ هيون سون الذي أصيب في مواجهة الفيصلي الماضية، والبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين للإصابة.

وستكون الفرصة سانحة للهلال لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى نقطتين في حال حقق الثلاث نقاط، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة مع تبقي له مواجهة مؤجلة أمام الفيصلي ستمنحه الصدارة في حال فوزه بفارق نقطة.

وفي المقابل يأمل الأهلي في استعادة توازنه والعودة مجدداً إلى المنافسة على اللقب عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه الشباب والتي أبعدته عن المتصدر النصر بفارق 5 نقاط. ويتطلع الأهلي لتحقيق 4 نقاط ستقلص الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى نقطتين قبل نهاية الدور الأول بمرحلتين حيث يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

ويعاني السويسري كريستيان غروس من أزمة الإصابات، حيث سيغيب عن الفريق الحارس محمد العويس وسعيد المولد ومعتز هوساوي وخالد البركة وعبدالله حسون وعبدالرحمن غريب وعبدالباسط هندي ومحمد الربيعي.

ومن المتوقع أن يدفع غروس بصانع الألعاب الألماني مارين في حال نجحت الإدارة بإنهاء إجراءات تسجيله قبل لقاء الهلال المرتقب، حيث شارك في آخر تدريبين قبل المواجهة.

وسيبدأ غروس المباراة بتواجد الثنائي الهجومي عمر السومة ودجانيني تافاريس خاصة بعد اكتمال جاهزية الأول والذي شارك بديلاً في مباراة الشباب الماضية.